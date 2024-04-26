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18:45, 26 апреля 2024Моя страна

Россиянин выставил на продажу четыре бракованные монеты за 27 миллионов

Житель Новосибирска выставил на продажу бракованные монеты за 27 миллионов

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Россиянин выставил на продажу бракованные монеты за 27 миллионов рублей. Об этом пишет Kp.ru.

В объявлении житель Новосибирска написал, что по факту продает всего четыре редкие монеты, которых больше ни у кого нет. Остальные 3,9 тысячи с различными дефектами отдаются покупателю в придачу.

По словам новосибирца, общий вес монет равен 15 килограммам, все они представлены разными номиналами, выпускались с 1961 по 2023 год и находятся в отличном коллекционном состоянии.

Мужчина объясняет такую высокую стоимость монет в том числе их серьезным инвестиционным потенциалом. Он считает, что со временем цена коллекции будет только увеличиваться.

Ранее житель Челябинска решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей. Россиянин выставил на продажу коллекцию шаров из натурального камня. Всего мужчина предложил покупателям более 300 шаров из горного хрусталя, нефрита, малахита, тигрового глаза и агата.

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      Фариза Бацазова
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