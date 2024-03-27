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15:24, 27 марта 2024Моя страна

Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

Житель Челябинска решил продать необычную коллекцию шаров за 850 тысяч рублей

Скриншот: Ресейл-платформа

Житель Челябинска решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей. На соответствующее объявление обратили внимание журналисты портала «Хорошие новости».

Россиянин Андрей (фамилия не раскрывается) выставил на продажу коллекцию шаров из натурального камня. Всего мужчина предложил покупателям более 300 шаров из горного хрусталя, нефрита, малахита, тигрового глаза, агата и авантюрина. Он собирал камни не только в России, но и за рубежом: в Бразилии, Индии, Конго, Аргентине и других странах.

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«Продам кoллекцию шapов. Одна из лучших по Уpальcкой яшмe. Разные размеры и много всeгo зарубeжнoгo», — пишет продавец в объявлении и добавляет, что к шарам прилагаются подставки — 200 металлических и 95 каменных.

Ранее сообщалось, что в Израиле исследователи нашли древнюю монету времен восстания Бар-Кохбы. Артефакт возрастом около 2000 лет был обнаружен в пещере на территории Иудейской пустыни.

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      Карина Черных
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