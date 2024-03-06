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11:02, 6 марта 2024Из жизни

Монету возрастом около двух тысяч лет нашли в пещере

В Израиле исследователи нашли монету возрастом около 2000 лет

Кадр: Israel Antiquities Authority Official Channel / YouTube

В Израиле исследователи нашли древнюю монету времен восстания Бар-Кохбы. Об этом сообщает The Times of Israel.

Артефакт возрастом около двух тысяч лет был обнаружен в пещере на территории Иудейской пустыни в конце февраля. На монете нанесено имя второго иудейского первосвященника Елеазара, изображены финиковая пальма и виноград. Специалисты Управления древностей Израиля датировали ее 132 годом нашей эры.

В то время на территории Израиля, то есть в римской провинции Иудея, шло восстание Бар-Кохбы против римских властей. Повстанцы использовали пещеры в Иудейской пустыне в качестве укрытий и оперативных баз. Имя Елеазар на монете, по мнению экспертов, может отсылать к ребе Елезару Хамодаи, который играл важную роль в этом восстании.

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Монета была найдена в рамках проекта нескольких правительственных исторических организаций, целью которого является исследование пещер Иудейской пустыни и сбережение оставшихся там артефактов от «черных копателей».

Ранее сообщалось, что в Великобритании редчайшую золотую монету 2009 года продали в пять тысяч раз дороже ее номинала в 50 пенсов. Ажиотаж среди коллекционеров вызвала монета из серии, выпущенной в честь 250-летия знаменитых Королевских ботанических садов Кью.

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      Никита Савин
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