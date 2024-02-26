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12:20, 26 февраля 2024Из жизни

Редчайшую монету продали в пять тысяч раз дороже номинала

В Великобритании монету 2009 года продали с аукциона за £2,5 тыс.

Фото: Кристина Кормилицына / Reuters

В Великобритании редчайшую золотую монету 2009 года продали в пять тысяч раз дороже ее номинала в 50 пенсов. Об этом пишет Daily Star.

Ажиотаж среди коллекционеров вызвала монета из серии, выпущенной в честь 250-летия знаменитых Королевских ботанических садов Кью. Продавец выставил ее на онлайн-аукцион за 125 фунтов стерлингов, однако за 10 дней цена подскочила до 2,5 тысячи фунтов стерлингов (294,7 тысячи рублей). За монету боролись 11 покупателей.

Серия 50-пенсовых монет, посвященная Садам Кью, насчитывает всего 210 тысяч экземпляров. На них изображена знаменитая лондонская Большая Пагода, построенная в 1761-1762 годах на территории садов. Такие монеты считаются самыми редкими из тех, что находятся в обращении. Эксперты считают, что цена подобных 50-пенсовиков может достигать пяти-шести тысяч фунтов стерлингов (от 589 до 707 тысяч рублей).

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Ранее сообщалось, что в Великобритании с аукциона за 4,4 тысячи фунтов стерлингов (518,7 тысячи рублей) продали кельтскую монету возрастом две тысячи лет. Крошечная золотая монета около сантиметра в диаметре была обнаружена в графстве Уилтшир.

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      Никита Савин
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