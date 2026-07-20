Трамп сделал заявление о безопасности подаренного Катаром самолета

Трамп: Самолет, подаренный Катаром, будет оснащен дополнительными средствами безопасности

Самолет Boeing 747-8, подаренный Катаром и используемый в качестве временного президентского самолета Air Force One, будет оснащен дополнительными средствами безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

«У него большой потенциал, но, насколько я понимаю, примерно через месяц его отправят на проверку на максимальную мощность. Его доведут до максимальной мощности. На это потребуется около месяца», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и директор Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель организовали масштабное расследование из-за утечки информации о недостатках системы безопасности подаренного Трампу Катаром самолета.