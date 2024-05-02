Москвичам предсказали слабый снежок

Синоптик Ильин предсказал мокрый снег на 9 мая

Вторые длинные выходные в мае не порадуют жителей столицы теплом. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он объяснил, что после дней высоких температур обычно приходят ледяные арктические вторжения, когда температура воздуха понижается до нуля. «Этот период в западных странах называют "днями ледяных святых", когда ожидаются серьезные похолодания и заморозки», — поделился Ильин, отметив, что в эти дни не рекомендуется высаживать в открытый грунт сельскохозяйственные растения.

Заморозки ожидаются с 8 по 9 мая. «Не исключены даже осадки в смешанной фазе, а где-то даже и слабый снежок», — спрогнозировал специалист. При хорошем сценарии днем температура будет держаться на отметке от плюс 9 до плюс 14 градусов, при плохом — от плюс 2 до плюс 7 градусов.

Стабильное потепление в Московском регионе, по прогнозу синоптика, ожидается с 13 по 15 мая. В это время температура не будет падать и продержится на отметках плюс 12-17 градусов без заморозков по ночам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о нестабильной погоде в мае. Резкие скачки погоды от жары к холоду ожидают практически все регионы России за исключением Калининградской, Псковской, Смоленской и Брянской областей.