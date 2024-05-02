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15:32, 2 мая 2024Экономика

Россиян предупредили о нестабильном мае

Синоптик Вильфанд: в мае россиян ожидают резкие скачки погоды

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В мае россиян ожидают резкие скачки погоды от жары к холоду. О нестабильном конце весны предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Комсомольская правда».

По словам синоптика, температурные колебания будут наблюдаться во всех российских регионах. «Очень жаркую погоду будут сменять существенные понижения температуры и наоборот. В итоге средняя температура месяца будет близкой к норме, но это все равно что измерять среднюю температуру по больнице», — рассказал он.

Исключениями станут Калининградская, Псковская, Смоленская и Брянская области, которых ожидает теплый май без переменчивой погоды. Однако в этих регионах средняя температура месяца будет на градус выше нормы.

Количество осадков почти по всей России будет нормальным. Дефицит ожидается только на юге Центрального федерального округа и Урала, в Приволжском федеральном округе, Волгоградской, Астраханской и Магаданской областях, а также на Камчатке. Много осадков может выпасть на Ямале и Таймыре, в Забайкалье, Бурятии, Амурской области, на севере Хабаровского края и на юге Якутии.

Ранее москвичей предупредили о скорых заморозках.

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      Александра Качан
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