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12:40, 2 мая 2024Экономика

Москвичей предупредили о заморозках

Синоптик Цыганков: в субботу Москву ожидают заморозки

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Из-за циклона в Москве на текущей неделе ожидается похолодание. О заморозках жителей столицы предупредил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает RT.

По словам синоптика, циклон качает холодный воздух с Баренцева моря. Сегодня днем в Москве будет плюс 12-14 градусов. Ночью температура опустится до 1-3 градусов тепла, по области ожидаются заморозки. В пятницу, 3 мая, днем столбики столичных термометров не поднимутся выше 8-10 градусов тепла.

Самой холодной станет ночь на субботу, 4 мая. Днем в Москве будет плюс 12-14 градусов, ночью — от 0 до 2 градусов тепла. В области температура в темные часы суток опустится до минус 3. Может пройти кратковременный дождь. В воскресенье днем в Москве будет плюс 8-13 градусов, ночью плюс 4-6. В понедельник днем — плюс 6-11, ночью — минус 2-плюс 3.

Ранее москвичам пообещали возвращение тепла после 10 мая.

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      Александра Качан
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