Порошенко увидел поражение Кремля в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко назвал «поражением Кремля» соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Об этом он написал в Facebook во вторник, 11 июля.

«Соглашение было одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана. И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против этого, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение», — заявил глава государства.

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Он добавил, что 12 июля во время саммита Украина — ЕС в Киеве будут обсуждаться детали предстоящего партнерства.

Ранее во вторник сообщалось, что Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной. Документ вступит в силу с 1 сентября.

Международный договор был подписан в 2014 году, но требовал одобрения всех стран-членов ЕС. До этого действовало временное соглашение в отношении экономического сотрудничества и зоны свободной торговли. 14 июня последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ. Если какая-либо страна отзовет подпись, соглашение будет считаться недействительным.