Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ассоциацию ЕС и Украины

Нижняя палата парламента Нидерландов в четверг, 23 февраля, одобрила ратификацию соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, передает ТАСС.

За выступили большинство депутатов, несмотря на результаты состоявшегося 6 апреля 2016 года референдума, по итогам которого 61 процент участников голосования высказался против ратификации.

Затем должно состояться голосование в верхней палате парламента. По мнению экспертов, это произойдет не раньше осени, причем практически наверняка ассоциация Евросоюза и Украины получит одобрение.

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На итоговом саммите ЕС 15 декабря было согласовано решение о завершении ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС с учетом условий Нидерландов.

Украине отказали в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Также соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

Правительство королевства заявляло ранее, что ищет пути для изменения условий соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, чтобы ратифицировать его с учетом результатов референдума, по итогам которого 61 процент избирателей высказались против утверждения документа. Итоги плебисцита носят рекомендательный характер.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тогда выразил сомнение в том, что парламент ратифицирует соглашение. «По моей оценке, если мы заключим хорошее соглашение, у меня будет шанс убедить парламент принять документ. Пока еще неясно, это будет непросто», — отметил он.

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом было подписано в июне 2014 года. Документ подлежит ратификации всеми государствами-членами Евросоюза. В случае отзыва подписи какой-либо страны под этим документом он будет считаться недействительным.