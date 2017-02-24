Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку ассоциации ЕС и Украины

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил нидерландских парламентариев и премьер-министра Марка Рютте за поддержку соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«Приветствую решение нижней палаты парламента Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС», — написал он в своем Twitter.

«Спасибо Марку Рютте и парламентскому большинству за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта! Ожидаем решения Сената», — добавил он.

Ранее в четверг, 23 февраля, нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. За выступили большинство депутатов, несмотря на результаты состоявшегося 6 апреля 2016 года референдума, по итогам которого 61 процент участников голосования высказался против ратификации.

Голосование в верхней палате, по мнению экспертов, пройдет не раньше осени, причем практически наверняка ассоциация получит одобрение.

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На итоговом саммите Евросоюза, прошедшем 15 декабря, было согласовано решение о завершении ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС с учетом условий Нидерландов.

Украине было отказано в праве стать кандидатом на вступление в ЕС, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Также соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории межгосударственного объединения.

Соглашение было подписано в июне 2014 года. Документ подлежит ратификации всеми странами-членами Евросоюза. В случае отзыва подписи какого-либо государства под этим документом он будет считаться недействительным.