Лавров и Тиллерсон встретятся в Маниле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

Переговоры пройдут в Маниле в рамках форума АСЕАН, сторонам осталось согласовать лишь некоторые детали. По заверениям Рябкова, Москва надеется на конструктивный настрой при обсуждении «вопросов, давно отягощающих отношения». «Разумеется, предстоит также насыщенный обмен мнениями по основным международным темам», — подытожил он.

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Встреча министров иностранных дел стран АСЕАН проходит на Филиппинах со 2 по 8 августа.

13 июня Тиллерсон рассказал на слушаниях в сенате, что у Вашингтона «большая проблема с русскими... наши отношения находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться. Наша цель — стабилизировать диалог».

29 июля Тиллерсон заявил, что ограничительные меры против Москвы означают желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. В Совете Федерации высказывание главы Госдепа назвали «иезуитской логикой».