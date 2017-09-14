Тиллерсон вспомнил о поездках в Москву в 1990-х

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал сотрудникам американского посольства в Лондоне о своих поездках в Москву в начале 1990-х годов. Текст его выступления в четверг, 14 сентября, опубликовала пресс-служба Госдепартамента.

Тиллерсон вспомнил, что в бытность сотрудником Exxon часто переезжал из одной страны в другую, в частности, жил в Йемене и России. «У меня не было охраны, тем временем Йемен не был лучшим местом, чтобы взять туда мою семью, как и Москва не была лучшим местом, чтобы взять мою семью туда в начале 90-х», — сказал он.

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Глава Госдепа поддержал работающих в Великобритании американских дипломатов, отметив, что осознает жертву, которую приносит каждый из них. «Я знаю о семейных праздниках, которые вы пропускаете дома», — добавил он.

До назначения в правительство США Тиллерсон в течение 11 лет занимал должность председателя совета директоров и CEO нефтяной компании ExxonMobil. В 2012-м указом президента России Владимира Путина был награжден орденом Дружбы. За год до этого Exxon заключила соглашение с «Роснефтью».

В начале 1990-х Тиллерсон был представителем Exxon в России. Он работал, в частности, над соглашением о создании международного консорциума для разработки нефтегазовых месторождений «Сахалин-1».