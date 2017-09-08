В Госдепе прокомментировали реплику Путина о Тиллерсоне

В Госдепартаменте США считают «интересными» слова президента России Владимира Путина о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон оказался в «плохой компании». Об этом заявила заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает РИА Новости.

«Очень интересный комментарий президента Владимира Путина», — сказала Нойерт на брифинге.

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В четверг Владимир Путин выразил надежду на то, что Тиллерсон сможет выстроить с Москвой конструктивный диалог. «Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает», — сказал Путин. Он понадеялся, что в итоге «ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия» вернет американского политика на правильный курс.

В 2011 году Тиллерсон, будучи директором корпорации ExxonMobil, проводил переговоры с Москвой об энергетическом партнерстве. В 2012 году за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Россией был награжден орденом Дружбы. Четыре года спустя пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что эта награда вручается за «усилия и деятельность по развитию сотрудничества в каких-то конкретных областях или за налаживание добрых международных отношений».

Тиллерсон утвержден на должность госсекретаря США 1 февраля. Соответствующее решение большинством голосов принял сенат Конгресса США.