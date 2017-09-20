Моргана Фримана сравнили с Гитлером и призвали Панина защитить от него Россию

В соцсетях бурно отреагировали на ролик с американским актером Морганом Фриманом, в котором он заявил о войне между Россией и США. Пользователи Twitter и Facebook признались, что разочарованы участием артиста в политической акции.

Некоторые из них связали это решение с состоянием психического здоровья Фримана или объяснили неразборчивость актера преклонным возрастом.

Другие сочли монолог артиста пропагандой войны. «Это абсолютный призыв к оружию против России от элиты! Позор Моргану Фриману за это», — пишет американский микроблогер под ником magan_samaale.

Актера также обвинили в русофобии и разжигании розни между государствами.

Микроблогеры попытались найти корни поведения Фримана.

Русскоязычные пользователи посчитали, что демократы натравили актера на страну, и «Комитет по расследованиям России», который и снял ролик, выбрал его неслучайно. Фриман ведет передачи о научных открытиях, и в США ему доверяют, «как бы невероятны ни были [его] слова».

«У левых есть обширный штат, специальный адвокат, телефонные звонки и так далее. Но все равно нужно позвонить Моргану Фриману, чтобы удержать истерию вокруг России», — отметил asamjulian из США.

Дать отпор американской пропаганде, рупором которой стал голливудский актер, призвали актера Алексея Панина.

У Фримана нашлось много защитников. Поклонники актера призвали разделять Фримана-актера и Фримана-политика, а также перестать нападать на него.

В ролике, вышедшем 19 сентября, Фриман описывает сценарий подрыва США Россией. Актер называет российского президента Владимира Путина «бывшим шпионом КГБ, разозлившимся из-за развала своей родной страны, который строит планы мести». Он якобы вооружился кибероружием и медиа, с помощью которых «атакует демократические страны на всей планете», утверждает артист.

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Трамп же, по мнению актера, обязан рассказать американцам правду и воспользоваться всеми имеющимися ресурсами с целью расследования «российского вмешательства в выборы в США».

В Кремле слова Фримана о войне с США всерьез не восприняли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актера жертвой эмоциональной перегрузки и упрекнул в незнании реального положения дел.