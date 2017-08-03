МИД назвал штампом холодной войны заявления Пенса по России

США все глубже скатываются к «примитивным идеологизированным штампам» времен холодной войны, которые полностью оторваны от реальности. Таким образом в МИД России отреагировали на заявления вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса, с которыми он выступил в Подгорице в среду, 2 августа.

Отмечается, что Пенс «пугал лидеров западнобалканских государств мифической "российской угрозой"», дойдя до обвинений России в попытках насильственной перекройки границ в регионе.

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Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора «или с Западом, или с Россией» неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах, подчеркнули в МИД.

При этом, отметили в ведомстве, активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей Юго-Восточной Европы в НАТО, «продавливаются» проекты, основанные на недобросовестной конкуренции и противоречащие экономической логике.

В МИД напомнили, что именно США и их союзники в 1999 году «грубо нарушили международное право, нелегитимно применив силу в целях отторжения Косово от Сербии», в результате чего был создан еще один очаг конфликта в Европе.

«Под жестким прессингом Вашингтона официальная Подгорица 5 июня 2017 года оформила членство Черногории в НАТО вопреки мнению большинства граждан этой страны. США вместе с Евросоюзом без стеснения проигнорировали волю избирателей Македонии, не позволив партии, победившей в этой стране на выборах 11 декабря 2016 года, сформировать правительство», — говорится в сообщении.

МИД призвал США прекратить шельмование России и ее внешнеполитической линии, «которая неизменно основывается на уважении к партнерам и готовности к совместной конструктивной работе, на взаимном учете интересов».