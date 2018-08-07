Украина пообещала заставить Россию «заплатить сполна»

Россия сполна заплатит за тот «вред», который Москва причинила Грузии, Молдавии и Украине. Об этом заявил временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко, передает «Укринформ».

«Международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями, а также изоляцией российских политических лидеров и олигархов. В конце концов все мы знаем, что Россия понимает только язык силы», — сказал Витренко.

Представитель Украины призвал ООН «быть более активными» в решении конфликтов в Грузии, Украине, Молдове и других местах, которые, по его словам, были инициированы Москвой. «Совет Безопасности ООН и Генассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию», — подчеркнул он.

Кроме того, Витренко призвал международное сообщество продолжать «последовательную и консолидированную политику» в отношении России. «Первым шагом должна стать деоккупация грузинских и украинских территорий, отмена признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнение всех других обязательств по действующим соглашениям», — сказал представитель Украины.

Назвав Россию «государством-оккупантом», Витренко заявил, что Москва имеет обязательства по международному праву перед населением Крыма, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии. «Она несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных действий и заплатит сполна за тот вред, который причинила», — заключил он.

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