Россия обвинила Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией

Министерство иностранных дел России прокомментировало обострение ситуации на границе Южной Осетии и Грузии, вызванное строительством блокпоста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.

МИД считает, что действия грузинской стороны создали напряженную обстановку в регионе и привели к обострению «застарелой пограничной проблемы».

«Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран», — заявили в ведомстве. МИД призвал страны проявить сдержанность и конструктивно обсудить спорные вопросы в рамках международных норм.

Материалы по теме «Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали» 10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии

Ранее 30 августа президент частично признанной республики Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия не намерена идти на вооруженный конфликт с Грузией. По его мнению, грузинская сторона хочет военного противостояния, однако этого не будет.

28 августа стало известно, что грузинская полиция разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. По словам советника югоосетинского президента Сослана Кокоева, любые действия со стороны Грузии получат зеркальный ответ. Цхинвал требовал убрать блокпост, в Тбилиси ответили отказом.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!