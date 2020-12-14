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НАТО отказала Грузии в военной базе

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО в достаточной степени присутствует на территории Грузии, создание полноценной военной базы альянса на нынешнем этапе не рассматривается. В такой возможности отказал стране специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Средней Азии Джеймс Аппатурай в интервью грузинскому «Первому каналу».

«НАТО уже существенно представлена в Грузии — военным персоналом в центре совместных тренировок и переподготовки, в школе военного строительства, к тому же каждый год проходят совместные военные учения НАТО и Грузии. У НАТО есть гражданский и военный офисы в Грузии», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Аппатурай подчеркнул, что альянс размещает военные базы только на территории государств-членов блока, а Грузия как государство-партнер на это рассчитывать не может. Однако, отметил он, уровень присутствия НАТО в стране — беспрецедентный в сравнении с другими партнерами.

Представитель блока стран также рассказал о перспективах будущего сотрудничества — НАТО готова помогать Грузии развивать возможности мобильной медицины, а также улучшать тренинги по английскому языку. Он добавил, что у грузинского государства есть все практические инструменты для подготовки к полноценному членству в блоке.

В августе премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна продолжает укреплять партнерство по стратегическим направлениям — НАТО, США и Евросоюз.

При этом в ноябре 2019 года глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявила, что альянс не будет рассматривать вступление республики без территорий Абхазии и Южной Осетии.

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