Грузия собралась подать заявку на членство в ЕС в 2024 году

Грузия собралась подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году после согласования и координации с европейскими партнерами. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани в эфире «Радио Имеди», передает «Европейская правда».

«Мы проделали важную работу, чтобы дойти до момента, когда мы готовы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Это очень серьезный рабочий процесс, который длился все эти годы», — сказал глава МИД.

По его словам, благодаря успешной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, выполнению условий либерализации визового режима и соглашению о свободной торговле, Грузия подошла к той точке, когда процесс европеизации стал необратимым.

В августе премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что страна продолжает укреплять партнерство по стратегическим направлениям — НАТО, США и Евросоюз.

При этом в ноябре 2019 года глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявила, что альянс не будет рассматривать вступление республики без территорий Абхазии и Южной Осетии.