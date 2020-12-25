Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО

Парламент Грузии единогласно поддержал проект резолюции о стремлении республики вступить в Евросоюз и НАТО. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на законодательный орган.

«Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности», — говорится в тексте документа.

Также из резолюции следует, что приоритетом Грузии во внешней политике является в том числе« полноправное членство в ЕС». Кроме того, республика выступает за «исключительно мирное урегулирование конфликтов».

Ранее сообщалось, что первым документом, который рассмотрит парламент Грузии нового созыва, станет новая внешнеполитическая резолюция антироссийского содержания. Также председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что власти страны намерены, несмотря ни на что, стремиться к интеграции Грузии в ЕС и НАТО. По его словам, такой вектор внешней политики является выбором всего грузинского народа.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что без решения проблемы с непризнанными республиками страна не сможет претендовать на членство в НАТО. В 2019 году глава Союзнического офиса Североатлантического альянса в Тбилиси Розария Пуглиси сообщила, что вопрос вступления Грузии в военный блок не будет рассматриваться до урегулирования всех территориальных споров.