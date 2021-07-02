Россию посчитали виновной в провале Украины на рынке вооружений

Оружейный экспорт Украины обвалился из-за действий России. Об этом в эфире канала UkrLife заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает РИА Новости.

По его словам, Москва чинит препоны для возможных контрактов Киева с зарубежными партнерами. «Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее», — сказал он.

Также Бадрак указал, что с 2014 года Украина потеряла позиции на международном рынке вооружений, поскольку сама стала остро нуждаться в оружии. Однако, добавил он, сейчас Киев восстанавливает свои позиции «и развивает свой военно-промышленный комплекс, а Россия испытывает технологический спад и деградацию».

В феврале украинского директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев сообщал, что Одесский авиационный завод до конца 2021 года начнет на регулярной основе собирать американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois («Ирокез»). По его словам, сборка техники будет осуществляться в рамках лицензионного контракта. «По моему мнению, для мощностей завода это более чем реальная задача. Поэтому первый борт должен быть собран к 30-летию независимости Украины», — сказал он.

С государственным концерном «Укроборонпром» связано скандальное дело о коррупции с участием высокопоставленных силовиков из окружения пятого президента Украины Петра Порошенко. В феврале 2019 года журналистами было обнародовано расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины, что запрещено санкциями. Главными участниками схемы назвали тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее Свинарчука) и его сына Игоря.