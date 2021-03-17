«Укроборонпром» призвал не верить данным о поставках оружия в Россию

С августа 2014 года «Укроборонпром» не заключил ни одного экспортного контракта с Россией. Государственный концерн опубликовал на своем сайте сообщение, в котором призвал не верить данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), согласно которым Россия вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения за 2016-2020 годы.

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В «Укроборонпроме» утверждают, что ни одно предприятие концерна не отгрузило ни одной единицы вооружения или военной техники в Россию в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 27 августа 2014 года.

«С конца августа 2014-го комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку вооружения и военной техники на территорию Российской Федерации. Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти», — отметил заместитель генерального директора по управлению активами «Укроборонпрома» Мустафа Найем.

SIPRI предоставляет данные, основанные на открытых источниках. Согласно рейтингу, опубликованному 15 марта, за 2015-2020 годы экспорт украинского вооружения осуществлялся преимущественно в Китай (36 процентов), Россию (20 процентов) и Таиланд (17 процентов).

С государственным концерном «Укроборонпром» связано скандальное дело о коррупции с участием высокопоставленных силовиков из окружения пятого президента Украины Петра Порошенко. В феврале 2019 года журналистами было обнародовано расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины, что запрещено санкциями. Главными участниками схемы назвали тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее Свинарчука) и его сына Игоря.

Во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах будет добиваться обвинительных приговоров в отношении членов команды Порошенко.