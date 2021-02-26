В Одессе начнут собирать американские военные вертолеты

Одесский авиационный завод до конца 2021 года начнет на регулярной основе собирать американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois («Ирокез»). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на директора государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева.

По его словам, сборка техники будет осуществляться в рамках лицензионного контракта. «По моему мнению, для мощностей завода это более чем реальная задача. Поэтому первый борт должен быть собран к 30-летию независимости Украины», — сказал Гусев.

Он отметил, что финансирование проекта будет проходить за счет инвестиционных средств и подчеркнул, что завод на протяжении своей истории отличался способностью выполнять крупные иностранные заказы. «Только представьте: производственная мощность завода в 1917 году составляла до сотни самолетов в месяц», — добавил директор.

Bell UH-1 Iroquois («Ирокез») серийно производится для нужд американской армии с 1960 года. Претерпев неоднократные модернизации за последние десятилетия, в настоящее время он преимущественно используется для нужд морской пехоты США.

Ранее Генштаб Украины перечислил основные приоритеты для Вооруженных сил Украины в 2021 году. В их число вошли достижение максимальной совместимости материальной и оперативной базы войск с армиями стран НАТО, а также избавление от советского материально-технического наследия в армии.