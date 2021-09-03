Зеленский заявил о создании на Украине несуществующих вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании в стране новых вооружений. Об этом он заявил во время выступления в Стэндфордском университете.

«Сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, военно-морской флот», — сказал он.

При этом, утверждает РИА Новости, эти вооружения по факту несуществующие, так как с 2016 года Украина не произвела ни одного нового серийного самолета. Также концерн «Укроборонпром» не смог наладить сборку американских вертолетов UH-1 Iroqouis к заявленному сроку. Кроме того, спешно созданный к параду в честь Дня независимости танк «Оплот» сломался на репетиции и не принял участия в мероприятии.

Танк БМ «Оплот» является глубокой модернизацией советского танка Т-80УД. Разработка ХКБМ имени Морозова выпускается с 2008 года, но за это время было выпущено лишь 49 танков для Таиланда, и три машины для внутренних нужд.

В июле украинский военный эксперт Валентин Бадрак счел Россию виновной в провале Украины на рынке вооружений. По его словам, Москва чинит препоны для возможных контрактов Киева с зарубежными партнерами. «Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо, и все такое прочее», — сказал он.

Также Бадрак указал, что с 2014 года Украина потеряла позиции на международном рынке вооружений, поскольку сама стала остро нуждаться в оружии. Однако, добавил он, сейчас Киев восстанавливает свои позиции «и развивает свой военно-промышленный комплекс, а Россия испытывает технологический спад и деградацию».