Украинский танк «Оплот» сломался на репетиции парада

Украинский танк БМ «Оплот» сломался на репетиции парада ко Дню независимости Украины. Из-за поломки танка движение парадного расчета остановили, а к сломанному «Оплоту» прибыла машина спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

«Танк заглох во время репетиции, а под моторно-трансмиссионным отделением машины появилась лужи из технологической жидкости. Запах разлитой жидкости походит на топливо, но военные, ремонтировавшие машину, воздержались от комментариев», — сообщают авторы канала.

Версию с утечкой горючей жидкости косвенно подтверждает пожарный расчет, прибывший к сломанному танку. Попытки восстановить танк на месте не увенчались успехом, и «Оплот» увезла эвакуационная машина. Судя по всему, танк потребует серьезного ремонта.

Изначально в механизированной колонне планировался проход трех танков БМ «Оплот». Две машины были собраны в спешном порядке специально для парада. Считается, что одна из машин — это «Оплот», заказанный для исследований США в 2018 году. О спешке говорит и отсутствие камуфляжной раскраски, которую заменили узорами из малярного скотча.

Танк БМ «Оплот» является глубокой модернизацией советского танка Т-80УД. Разработка ХКБМ имени Морозова выпускается с 2008 года, но за это время было выпущено лишь 49 танков для Таиланда, и три машины для внутренних нужд.

