Под броню «Оплота» спрятали «славу Украине»

Рабочие Харьковского завода имени Малышева, входящего в состав «Укроборонпрома», спрятали под лобовую броню демонстрационного образца танка «Оплот» надпись «Слава Украине». Внимание на появившиеся в сети снимки обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На опубликованных фотографиях видно, что на пластине боевой машины, на которую в дальнейшем будет установлена броня, от руки белыми буквами написан украинский лозунг. «Видимо, на удачу», — отметил канал в подписи к изображениям.

Как уточняется в публикации, запечатленный на снимках «Оплот» создается специально для демонстрации машины потенциальным зарубежным заказчикам. Завершить работы по его созданию должны в течение трех недель.

В феврале Defense Express сообщило, что в 2021 году Харьковский завод имени Малышева изготовит всего один образец танка «Оплот». Предполагалось, что он должен быть готов к параду 24 августа 2021 года, затем машину хотят использовать на международных выставках.

Издание отмечало, что себестоимость «Оплота» при использовании западных комплектующих превышает 5 миллионов долларов, в то время как в соглашении фигурировала сумма в 3,5 миллиона долларов. Также Defense Express обратило внимание на то, что реальный срок изготовления одного танка составляет не менее восьми месяцев — таким образом, с февраля украинские оружейники не имели возможности изготовить полноценный танк с нуля.