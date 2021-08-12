Украина захотела выйти в мировые лидеры по экспорту оружия

Киев уже сейчас располагает необходимыми возможностями, чтобы в ближайшие годы выйти в топ-10 мировых лидеров по экспорту оружия. С таким заявлением выступил генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам менеджера, сейчас республика не может себе позволить больших расходов на оборону, а потому ей необходимо сосредоточиться на выпуске вооружения для «асимметричного сдерживания» агрессии. Он пояснил, что в эту категорию можно вывести системы радиолокационной борьбы и кибербезопасности, ПВО, беспилотники и технические приспособления для спецназа.

Также Гусев захотел наладить в стране выпуск высокоточных средств поражения, в том числе противокорабельных комплексов, и активизировать ракетную программу. «Мы совместно с правительством по поручению президента уже работаем над этим вопросом», — отметил глава концерна.

Ранее стало известно, что украинское руководство захотело построить в стране несколько патронных заводов. С 2014 года в его распоряжении не осталось ни одного подобного предприятия. Единственный действующий в стране Луганский патронный завод, выпускавший боеприпасы для ВСУ, после начала конфликта в Донбассе оказался под контролем ополчения.