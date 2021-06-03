На Украине начнут выпускать боеприпасы для гранатометов

Министр обороны Украины Андрей Таран объявил о скором запуске серийного производства боеприпасов для автоматических 30-миллиметровых гранатометов АГС-17 на территории страны. Сообщение об этом появилось на официальном сайте военного ведомства.
Речь идет о гранатометных выстрелах типа ВОГ, в том числе их модификациях ВОГ-17В и ВОГ-17ИН, которые сейчас проходят государственные испытания и в скором времени могут быть приняты на вооружение. По словам министра, снаряды начнут выпускать на базе уже существующих украинских предприятий с применением отдельных импортных компонентов из стран НАТО.
Таран подчеркнул, что республика пока не в состоянии полностью обеспечить себя боеприпасами собственного производства, а потому вынуждена их закупать за рубежом. Власти намерены исправить эту ситуацию. «Расчет на собственные силы, безопасность производства боеприпасов — это залог боеспособности Вооруженных сил Украины», — полагает Таран.
Ранее стало известно, что власти Украины планируют построить несколько патронных заводов, так как с 2014 года в их распоряжении не осталось ни одного подобного предприятия. Единственный действующий в стране Луганский патронный завод, выпускавший боеприпасы для ВСУ, после начала конфликта в Донбассе оказался под контролем ополчения.