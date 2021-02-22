Оценены шансы украинской армии в случае войны с Россией

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко оценил шансы украинской армии в случае войны с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Политолог заявил, что у украинских военных нет нужного спектра вооружений, достаточного финансирования и опыта боевых действий по современным стандартам, чтобы противостоять российским Вооруженным силам.

«Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы», — заключил Ищенко.

Эксперт заявил, что у Вооруженных сил Украины бронетехника «пробивается теннисным мячиком», а солдаты получают устаревшее оружие и патроны, оставшиеся с советских времен. Он также добавил об отсутствии авиации и ПВО у украинских военных.

Ранее первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предрек России поражение в новой гонке вооружений.