Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предрек России поражение в новой гонке вооружений. Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI.

«Если Россия примет сегодня эту гонку вооружений, возьмет ее за основу в борьбе с Европой и мировым сообществом, она этой гонки не выдержит. Это понимает каждый, кто умеет анализировать», — заявил Кравчук. Он напомнил, что СССР распался именно из-за гонки вооружений.

«Поэтому я верю, что Россия откажется от своих, так называемых, "cил", и не будет петь песню "я многие страны перевидел, шагая с винтовкой в руках", не будет таким "российским туристом с винтовкой в руках". А будет жить цивилизованно, как живут все люди: общаться, участвовать в мировом процессе не оружием, не силой, а демократией и достижениями», — заключил он.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Россия в Донбассе ведет против Украины «реальную войну» и нарушает режим тишины. Он выразил уверенность, что Украина должна действовать жестко, активно и системно, и не идти на уступки.