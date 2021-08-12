На Украине захотели наладить производство турецких беспилотников

Турецкая компания Baykar захотела построить на Украине научно-исследовательский и производственный центр по сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя генерального директора по инвестициям Наталью Озден.

По ее словам, компания согласна покрыть всю стоимость строительства предприятия и за свой счет наладить работу по выпуску машин. Baykar также инициирует вопрос о создании совместных индустриального и технологического парка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий. «Это была бы мощная инициатива, которая обогатила бы оба государства», — сказала Озден.

Она подчеркнула, что пока проект находится на стадии разработки и утверждения. Его приблизительная стоимость и сроки начала строительства пока не называются. Будут ли беспилотники в перспективе поступать на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), пока также не известно.

Украина начала переговоры о крупных закупках беспилотников Bayraktar еще летом 2020 года, до того, как турецкое оружие широко применялось Азербайджаном в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. В апреле 2021 года Киев впервые применил беспилотник, который находится на вооружении армии с 2019 года, над зоной силовой операции в Донбассе «с целью наблюдения». 15 июля турецкие БПЛА поступили на вооружение в Военно-морские силы (ВМС) страны.