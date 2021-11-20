США оказались не готовы анонсировать поставки дополнительной помощи Украине

Соединенные штаты в настоящее время не готовы анонсировать поставки дополнительной помощи Украине. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что США долгое время оказывают решительную поддержку Украине и предоставляют Киеву помощь как военного, так и мирного характера. В то же время Псаки отметила, что не может дать прогноза касательно каких-либо дополнительных поставок.

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках рабочего визита в Вашингтон попросил США увеличить поставки вооружений. Он также подчеркнул, что Киев ожидает от Вашингтона «более сильной позиции» по вопросам безопасности.