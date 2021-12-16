В России оценили решение отложить сертификацию «Северного потока-2» на полгода

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал решение регулятора Германии продлить сроки сертификации «Северного потока-2». Его слова приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, ситуация с приостановкой регистрации газопровода политизирована. При этом он подчеркнул, что речь идет как об общезападной политике, так и внутригерманской, связанной со сменой правительства.

Сертификацию приостановили 16 ноября. По плану, она должна была завершиться 8 января 2022 года, но теперь сроки отодвинулись на неопределенный срок.

16 декабря глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Йохен Хоманн заявил, что ведомство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для продолжения сертификации. Он предположил, что завершить работу в первом полугодии 2022 года не удастся.