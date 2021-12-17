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В США рассказали о новых пакетах военной помощи для Украины

Салливан: США готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи для Украины
Джейн Салливан

Джейн Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Соединенные Штаты готовят для Украины новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям вопрос оказания США военной помощи Украине, советник Джо Байдена сказал, что Вашингтон регулярно «оценивает дополнительные потребности», которые имеются у Киева и составляет потенциальные пакеты, которые «активно рассматриваются».

Ранее на рассмотрение Сената США внесли проект резолюции в поддержку предоставления Украине дополнительной помощи для укрепления ее военного потенциала. В документе законодатели призвали администрацию президента США Джо Байдена отреагировать на российскую «агрессию» и оказать поддержку Киеву, укрепив оборонный потенциал Украины на суше, на море и в воздухе.

Марина Совина
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