В США рассказали о новых пакетах военной помощи для Украины

Соединенные Штаты готовят для Украины новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям вопрос оказания США военной помощи Украине, советник Джо Байдена сказал, что Вашингтон регулярно «оценивает дополнительные потребности», которые имеются у Киева и составляет потенциальные пакеты, которые «активно рассматриваются».

Ранее на рассмотрение Сената США внесли проект резолюции в поддержку предоставления Украине дополнительной помощи для укрепления ее военного потенциала. В документе законодатели призвали администрацию президента США Джо Байдена отреагировать на российскую «агрессию» и оказать поддержку Киеву, укрепив оборонный потенциал Украины на суше, на море и в воздухе.