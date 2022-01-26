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На Украине анонсировали получение новой партии оружия от США

Министр обороны Украины: ожидаем четвертую партию оружия от США

Фото: Pavlo Bagmut / Ukrinform / globallookpress.com

Третья партия летального американского вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, прибыла на Украину вечером 25 января, а вслед за ней должна последовать еще одна. Об этом на своей странице в Twiiter рассказал министр обороны страны Алексей Резников.

По его словам, новый груз включает в себя 80 тонн оружия и боеприпасов, однако Киев в перспективе ожидает получить еще больше. «Ожидаем скорого прилета четвертого из большой стаи птиц (речь о транспортном самолете — прим. «Ленты.ру»)», — анонсировал Резников.

Первая партия военной помощи от США была доставлена на Украину 22 января. Уже 23 января в Киев прибыл самолет со второй партией вооружения. Украинским военным достались ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D, а также противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.

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В начале января телеканал CNN со ссылкой на четыре источника сообщал, что США в конце декабря прошлого года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Вашингтон намерен передать Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения.

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Алевтина Запольская
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