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На Украину доставили вторую партию военной помощи от США

США доставили в украинский аэропорт Борисполь гранатометы и комплексы Javelin

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украину прибыл самолет со второй партией военной помощи США, сообщило издание «НВ».

Boeing 747 доставил груз из Франкфурта в аэропорт Борисполь. Украинским военным передадут ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, американский самолет доставил на Украину партию переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin

22 января на Украину прибыла первая партия боеприпасов из США. В страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тысяч килограммов) летального оружия, в том числе боеприпасы.

11 января телеканал CNN со ссылкой на четыре источника в американской администрации сообщил о том, что США в конце декабря прошлого года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Вашингтон намерен поставить Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения.

Алия Шарафутдинова
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