На Украину доставили вторую партию военной помощи от США

На Украину прибыл самолет со второй партией военной помощи США, сообщило издание «НВ».

Boeing 747 доставил груз из Франкфурта в аэропорт Борисполь. Украинским военным передадут ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, американский самолет доставил на Украину партию переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin

22 января на Украину прибыла первая партия боеприпасов из США. В страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тысяч килограммов) летального оружия, в том числе боеприпасы.

11 января телеканал CNN со ссылкой на четыре источника в американской администрации сообщил о том, что США в конце декабря прошлого года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Вашингтон намерен поставить Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения.