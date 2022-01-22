На Украину прибыла первая партия боеприпасов из США

На Украину в рамках американской военной помощи прибыла первая партия боеприпасов. Об этом сообщило посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.

Известно, что в страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тысяч килограммов) летального оружия, в том числе боеприпасы.

«Эта помощь, а также помощь на сумму свыше 2,7 миллиарда долларов, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии», — указано в сообщении ведомства.

11 января телеканал CNN со ссылкой на четыре источника в американской администрации сообщил о том, что США в конце декабря прошлого года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Что именно вошло в пакет помощи, не пояснялось. Однако, по информации СМИ, Вашингтон намерен поставить Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения.

В середине ноября 2021 года США уже поставили на Украину около 80 тонн боеприпасов. Такая помощь Киеву была оказана в рамках договоренностей, достигнутых президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским в августе. В американском посольстве отметили, что всего с 2014 года Украина получила от Соединенных Штатов помощь в оборонной сфере на сумму свыше 2,5 миллиарда долларов.