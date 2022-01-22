Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

На Украину прибыла первая партия боеприпасов из США

Посольство США в Киеве сообщило о прибытии первой партии оружия в рамках военной помощи

Фото: @USEmbassyKyiv

На Украину в рамках американской военной помощи прибыла первая партия боеприпасов. Об этом сообщило посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.

Известно, что в страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тысяч килограммов) летального оружия, в том числе боеприпасы.

«Эта помощь, а также помощь на сумму свыше 2,7 миллиарда долларов, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии», — указано в сообщении ведомства.

Материалы по теме:
«Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
«Интересы украинцев в расчет не принимаются»США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
10 апреля
Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Просили подождать.Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
26 июня

11 января телеканал CNN со ссылкой на четыре источника в американской администрации сообщил о том, что США в конце декабря прошлого года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Что именно вошло в пакет помощи, не пояснялось. Однако, по информации СМИ, Вашингтон намерен поставить Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения.

В середине ноября 2021 года США уже поставили на Украину около 80 тонн боеприпасов. Такая помощь Киеву была оказана в рамках договоренностей, достигнутых президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским в августе. В американском посольстве отметили, что всего с 2014 года Украина получила от Соединенных Штатов помощь в оборонной сфере на сумму свыше 2,5 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о визите главы МИД Великобритании в Москву
Тактаров прокомментировал избиение в Мексике
В Подмосковье мужчина выстрелил в полицейского
В США перечислили ракетно-бомбовый «арсенал демократии» для Украины
Москвичка рассказала о смерти уток при загадочных обстоятельствах
На Украину прибыла первая партия боеприпасов из США
В России арестовали основателя второй за месяц хакерской группы
Биолог рассказал о десятках мутаций омикрона
Психолог назвал способ борьбы с сезонной депрессией
Шахта «Комсомолец» в Кузбассе возобновила работу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter