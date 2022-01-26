У банков Европы запросили отчет о готовности к санкциям против России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запросил у европейских банков отчеты об их готовности к введению санкций против России. Об этом пишет Financial Times.

Представители ЕЦБ выясняют, каким образом финансовые организации будут действовать при различных сценариях, например при попытке заблокировать доступ российских банков к международной платежной системе SWIFT.

В ЕЦБ предупредили кредиторов, представленных в России, о необходимости приготовиться к введению международных санкций в том случае, если «Москва нападет на Украину», пишет издание.

Отмечается, что Европейский центральный банк также потребовал информацию о связях на Украине и в России от банков Deutsche Bank и ING.

24 января Германия во время обсуждений санкций сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT. По словам дипломатического представителя ЕС, нефть и газ остаются в центре обсуждения как основные возможные рычаги давления на Москву, но многие страны Евросоюза не могут заменить российские поставки из других источников.

