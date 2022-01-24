Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT

Во время обсуждений санкций Германия сняла с повестки вопрос об отключении России от SWIFT. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломата в Европейском союзе.

По его словам, нефть и газ остаются в центре обсуждения как основные возможные рычаги давления на Москву, но многие страны Евросоюза не могут заменить российские поставки из других источников. «Санкции, соглашаются официальные лица и дипломаты ЕС, должны быть тесно согласованы с США, Великобританией и Канадой, чтобы быть максимально эффективными», — пишет издание.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал несерьезными угрозы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. По его словам, о таких мерах речи не идет и де-факто они невозможны. «Отключить Россию? С нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются», — отметил дипломат.