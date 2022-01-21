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Лавров рассказал о желании опубликовать ответы США по гарантиям безопасности

Глава МИД Лавров: было бы правильно придать гласности ответы США по гарантиям безопасности

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Сергей Лавров считает, что было бы правильно опубликовать письменные ответы США по гарантиям безопасности, однако этого нельзя делать без их согласия. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой публикует ТАСС.

«Пока ответа нет, мы не будем эту тему поднимать, потому что это их собственность, которая будет передана нам а качестве их позиции. Я считаю, что было бы правильно придать [ответ США] гласности, и буду просить [госсекретаря США] Энтони Блинкена, чтобы они не возражали», — отметил министр.

Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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