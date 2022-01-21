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Лавров рассказал об ответе США на предложения о гарантиях безопасности

Лавров: ответы на предложения России будут представлены на следующей неделе

Фото: Globallookpress.com

Письменный ответ на предложения Москвы о гарантиях безопасности будет представлен на следующей неделе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает ТАСС.

Министр рассказал, что госсекретарь США был удовлетворен состоявшимся обменом мнений. Он добавил, что эта «промежуточная» встреча поможет американской стороне подготовить к следующей неделе письменную реакцию на российские предложения.

В начале встречи Сергей Лавров выразил надежду, что у американской стороны после подготовки доклада Госдепартамента США о российской дезинформации на Украине осталось время для предметного рассмотрения предложений России.

В свою очередь, Блинкен заявил, что Вашингтон готов к жесткому ответу на возможную агрессию Москвы против Киева. При этом, по его словам, США привержена пути дипломатии и диалога для решения политических вопросов и конфликтов.

Ранее в Женеве закончились переговоры Лаврова и Блинкена. Диалог длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи каких-либо больших прорывов в нынешних отношениях России и США.

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Дмитрий Сотак
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