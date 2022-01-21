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Блинкен заявил о готовности США к жесткому ответу на агрессию России

Блинкен: США привержены пути дипломатии, но готовы к жесткому ответу на агрессию России

Фото: Ron Przysucha / globallookpress.com

Вашингтон готов к жесткому и быстрому ответу на возможную агрессию Москвы против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве. Трансляцию публикует ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона привержена пути дипломатии и диалога для решения политических вопросов. «Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы напрямую поделиться с вами общим мнением союзников и партнеров, а также конкретными идеями по поводу некоторых поднятых вами опасений», — обратился он к Лаврову.

Блинкен отметил, что в Вашингтоне испытывают озабоченность из-за ряда действий российской стороны.

Ранее сообщалось, что во вступительном слове на переговорах с Лавровым госсекретарь США поблагодарил коллегу за встречу и назвал ее попыткой предотвратить войну между Москвой и Киевом. «Это часть продолжающегося процесса по совместной работе над вопросами, которые вызывают наше беспокойство», — подчеркнул он.

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Екатерина Андреева
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