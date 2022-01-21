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Блинкен поблагодарил Лаврова за встречу и назвал ее попыткой предотвратить войну

Блинкен: я благодарен за возможность встретиться с Лавровым для решения проблемы Украины

Фото: Alex Brandon / Reuters

Во вступительном слове на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил коллегу за встречу и назвал ее попыткой предотвратить войну между Москвой и Киевом. Трансляцию публикует ТАСС.

«Я прибыл сюда после консультаций с союзниками [по НАТО] и партнерами, в том числе украинскими. Это часть продолжающегося процесса по совместной работе над вопросами, которые вызывают наше беспокойство», — рассказал Блинкен, указывая на опасения Вашингтона в связи с перемещением российских войск у украинских границ.

Ранее глава МИД заявил, что Москва не ждет прорывов от этих переговоров, но надеется на ответ американской стороны касательно предложений по гарантиям безопасности. По словам Лаврова, ему будет интересно услышать, как США трактуют свои обязательства по принципам безопасности, принятым в рамках ОБСЕ.

Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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