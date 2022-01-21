Лавров рассказал о своих скромных ожиданиях от встречи с Блинкеном

Ожидания министра иностранных дел России Сергея Лаврова от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном оказались довольно скромными. Как заявил глава МИД, Москва не ждет прорывов от этих переговоров, но надеется на ответ америкаснкой стороны касательно предложений по гарантиям безопасности. Его слова цитирует «Интерфакс».

«Вы заявили в ходе европейского турне, что от этой встречи вы не ждете прорывов. Мы тоже не ждем прорывов от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения», — обратился российский министр к своему американскому коллеге. По словам Лаврова, ему будет интересно услышать, как США трактуют свои обязательства по принципам безопасности, принятым в рамках ОБСЕ.

21 января в швейцарском городе Женева, начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Основными темами встречи были заявлены разрешение ситуации с безопасностью и стабильностью в Восточной Европе, а также вопрос взаимоотношений России и Украины.

Ранее глава американского Госдепа расценил предстоящую встречу с российским коллегой как дипломатическую попытку снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» вооруженных сил России у украинских границ.