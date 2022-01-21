Переговоры Лаврова и Блинкена подошли к концу

В Женеве подошли к концу переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что диалог длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от него каких-либо прорывов в нынешних отношениях России и США. Также агентство передает, что Лавров и Блинкен проведут раздельные пресс-конференции.

В своем вступительном слове Сергей Лавров выразил надежду, что у сотрудников Госдепа после подготовки доклада Госдепартамента США о российской дезинформации на Украине осталось время для предметного рассмотрения сути предложений России.

В свою очередь, Блинкен заявил, что Вашингтон готов к жесткому и быстрому ответу на возможную агрессию Москвы против Украины. При этом, по его словам, американская сторона привержена пути дипломатии и диалога для решения политических вопросов.