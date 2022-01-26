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Администрация Байдена назвала дату ответа США на предложения России

Белый дом: США направят письменный ответ на предложения России 26 января

Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена направит России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

Представители Белого дома уточнили, что в ответе будут изложены области, в которых США согласны сотрудничать с Россией. В них входит контроль над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачность в отношениях вооруженных сил между странами, снижение рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопрос размещения ракетных систем большой дальности. Они добавили, что документ вряд ли будет включать в себя вопрос о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила отказ США назвать дату письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности. По ее словам, документы такого рода являются частью дипломатического процесса, и этим вопросом в основном занимается Госдепартамент.

26 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме рассказал, что Кремль готов принять ответные меры том случае, если не получит ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Дипломат подчеркнул, что Россия не позволит «замотать дискуссию».

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Дмитрий Сотак
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