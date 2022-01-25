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В США объяснили отказ публиковать ответ на предложения России по безопасности

Псаки: документы вроде ответа США на предложение РФ по безопасности обычно не обнародуют

Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила отказ США публиковать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. По ее словам, документы такого рода являются частью переговоров и их обычно не обнародуют. Ее слова приводит ТАСС.

«Документы, которые являются частью переговоров или обсуждений, (...) обычно не обнародуют. Это часть дипломатического процесса», — заявила представитель Белого дома на брифинге для журналистов.

Псаки отказалась назвать точную дату ответа Вашингтона Москве, пояснив, что этим вопросом в основном занимается Госдепартамент.

Ранее в НАТО раскрыли сроки ответа на предложения России по безопасности. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, письменный ответ будет отправлен на этой неделе. Это будет сделано параллельно с США.

По информации агентства Bloomberg, в своем ответе на предложения по гарантиям безопасности американские власти перечислят действия России, вызывающие опасения у Европы. При этом ответ не будет содержать подробного обсуждения российских требований. Вместо этого Вашингтон планирует перечислить области, в которых западные союзники могут решить проблемы России.

Марина Совина
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