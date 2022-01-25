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Появились подробности ответа США на предложения России по гарантиям безопасности

Bloomberg: США в своем ответе перечислят действия России, вызывающие опасения у Европы

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

США в своем ответе на предложения по гарантиям безопасности перечислят действия России, вызывающие опасения у Европы. Эти подробности сообщил Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, который попросил не раскрывать его имя. С материалом американского издания ознакомились в ТАСС.

По словам источника Bloomberg, США согласовывает свой ответ с НАТО и Евросоюзом. Представитель ЕС отметил, что ответ не будет содержать подробного обсуждения российских требований. Вместо этого Вашингтон планирует перечислить области, в которых западные союзники могут решить проблемы России.

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Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что американская администрация не намерена уступать России в вопросах гарантий безопасности. Также он отметил, что американские власти отказываются идти на компромисс в вопросе политики «открытых дверей» НАТО.

Кроме того, Нед Прайс сообщил, что ответ США на предложения России по гарантиям безопасности в Европе ожидается на текущей недели. По его словам, предоставление ответа Москве рассматривается в Вашингтоне в качестве следующего шага в контактах двух стран.

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Николай Чигасов
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