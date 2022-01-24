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Госдеп назвал сроки ответа США на предложения России по безопасности

Прайс: США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на текущей неделе
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

США ожидают, что дадут ответ на предложения России по гарантиям безопасности на текущей неделе. Об этом сроке заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс, перелает РИА Новости.

По его словам, предоставление ответа Москве рассматривается в Вашингтоне в качестве следующего шага в контактах двух стран. Прайс отметил, что США поделились с европейскими союзниками своими идеями и получили от них реакцию, которая будет включена в письменный ответ Штатов. «И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала содержание ответов США на предложения России по гарантиям безопасности. По ее словам, Вашингтону пока нечего объявить о том, как будет выглядеть его реакция на российскую инициативу.

Марина Совина
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